La probabile formazione del Milan di Pioli per la sfida contro il Torino di Juric: ci sono Leao, Pulisic e Giroud

Giornata di gara, per il Torino, che questa sera alle 20:45 sfiderà il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Una gara tutt’altro che semplice, per i ragazzi di Ivan Juric, che dovranno cercare i tre punti per non rimanere troppo indietro sulle dirette concorrenti, dato il pareggio della prima giornata contro il Cagliari. Dall’altra parte, però, i granata avranno di fronte una squadra assolutamente in fiducia, reduce da una buona vittoria a Bologna nell’esordio in campionato ed entusiasmata dal super calciomercato in entrata, che ha regalato diversi colpi: su tutti, Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze e Reijnders. Nessuno squalificato per i padroni di casa, che dovranno fare a meno solamente di Bennacer, fuori ormai da parecchio tempo per un grave infortunio.

Milan: tutti i titolari presenti

Dato il calendario poco folto e considerato come questa sia solo la seconda giornata, Pioli affronterà il Torino con tutti i titolare a disposizione, affidandosi al suo solito 4-3-3, novità di questa stagione. In porta ovviamente va Maignan, coperto da una linea a 4 formata da capitan Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mezzo al campo pronto Krunic in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek a destra e Reijnders a sinistra. Sulle ali ci saranno Pulisic e Leao, a supporto dell’unica punta Olivier Giroud. Tante opzioni anche dalla panchina per l’allenatore ex Lazio, che può contare su Chukwueze, Okafor, Romero e anche sull’ex Pobega.

La probabile formazione del Milan

Ecco il possibile undici che proporrà questa sera Pioli:

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Kalulu, Florenzi, Kjaer, Pellegrino, Musah, Pobega, Adli, Romero, Okafor, Colombo. All. Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer