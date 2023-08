Alla vigilia della gara tra Milan e Torino ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero, Stefano Pioli

Manca sempre meno all’inizio della seconda giornata di Serie A, in cui il Torino di Ivan Juric sarà impegnato nella difficile trasferta di San Siro contro il Milan. I rossoneri sono reduci da una grande prestazione al Dall’Ara di Bologna, in cui hanno centrato i primi tre punti della stagione, e vorranno dare continuità ai propri risultati tra le mura amiche. Discorso diverso per il Toro, che ha pareggiato contro il Cagliari nella gara inaugurale del Grande Torino e necessita di smuovere la classifica. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli.

Le parole di Pioli in conferenza sul Torino

L’allenatore rossonero ha parlato innanzitutto del Torino, avversaria nella seconda giornata di campionato: “Affrontiamo una squadra che ha fatto quattro vittorie nelle ultime quattro trasferte in campionato, e che può dunque metterci in difficoltà. La prova di domani è tosta. Sappiamo però come vogliamo giocare, c’è molta positività. È una squadra che abbina giocatori di qualità, grande fisicità e una buona organizzazione. Sono da parte sinistra della classifica, e possono metterci in difficoltà. Ripeto però che noi stiamo bene, e cercheremo di trovare sempre le soluzioni giuste. Sarà molto importante muoversi bene senza palla, perché loro sono abituati a marcature molto aggressive e individuali. Abbiamo le caratteristiche giuste per essere pericolosi anche contro avversari così”.

Sul mercato

“Preferirei che il mercato finisse prima dell’inizio del campionato, non capisco perché non si trovi una soluzione migliore in questi termini. In questo momento siamo 30 giocatori in rosa, ma essere di meno sarebbe l’ideale Valuteremo cosa fare degli esuberi solo il 2 settembre. Attacco? Giroud in questo momento sta bene così come Colombo. E possiamo anche mettere Okafor”.

Sui singoli

“Leao sta crescendo sempre di più, ormai è un top. Reijnders è molto intelligente, si muove molto e ci dà tante soluzioni. Kalulu per adesso lo vedo più come terzino che come difensore centrale per come vogliamo costruire. Romero sta facendo molto bene, è uno di quelli che mi sta sorprendendo maggiormente per intensità e qualità. È pronto per giocare”.