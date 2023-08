Ivan Juric ha parlato ai microfoni del postpartita al termine della gara contro il Cagliari, che i granata hanno pareggiato per 0-0

Non comincia nel migliore dei modi il campionato del Torino: gli uomini di Juric hanno infatti pareggiato per 0-0 contro la neopromossa Cagliari. Per i granata si è ripetuto il problema della scorsa stagione, ovvero la mancanza di precisione sotto porta. Al termine della gara il tecnico croato ha rilasciato un’intervista: le sue dichiarazioni.

L’intervista di Juric

“Ci prendiamo questo punto, l’anno scorso queste partite potevamo tranquillamente perderle. Mi aspettavo l’atteggiamento del Cagliari, peccato non aver fatto gol, ma andiamo avanti. Mancano giocatori sulle fasce, sono andati via Singo, Aina e Lazaro ed è arrivato solo Bellanova. Mancano anche giocatori davanti, ma se vogliamo fare qualcosina in più bisogna andare su un altro tipo di qualità. Schuurs? Non lo so, vedo i giovani migliorare ma bisogna aggiungere altro tipo di giocatori per sfruttare quelli che abbiamo, altrimenti rimani incompiuto. Lui ha fatto una buona gara ma soffre il caldo e non è stato facile. Speriamo di tenere tutti”.

Su Sanabria e Pellegri

Su Sanabria e Pellegri: “Le caratteristiche di Tonny sono quelle di venire incontro, in gare di questo tipo servono attaccanti diversi. Ha fatto il giusto. Pellegri a tratti non male, aspettiamo la continuità di allenamento e che possa diventare un tipo di attaccante che attacca la profondità. Siamo contenti di Tonny, ce lo teniamo stretto. Pellegri come caratteristiche quando sta bene riesce a fare certe cose, ci sono partite in cui preferisci uno che si nuove bene, altre in cui sfruttare gli uno contro uno“.

Sul mercato e sulla punta

“La punta? Dipende dai giocatori che ci sono adesso. Abbiamo visto Radonjic per 5-6 partite a certi livelli, ora siamo in una situazione invece diversa con lui. Per Pellegri a volte vedo la potenzialità ma manca la continuità. Se Radonjic torna quello che era allora io sono a posto e non ho problemi”. Poi, rispondendo a una domanda su Radonjic e se sia una questione di testa, la battuta: “Radonjic è un artista…A che livello siamo con lui? Alti e bassi, su e giù”.