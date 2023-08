Le parole dell’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, dopo lo 0-0 contro il Torino al debutto in Serie A

Soddisfatto per la prestazione Claudio Ranieri: “Non volevamo farli partire da dietro, preferivo la palla lunga del portiere o la palla sporca dai loro difensori. Abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo, non siamo stati troppo lucidi ma con questo caldo solo per quello che hanno corso bisognerebbe abbracciarli uno ad uno”, ha spiegato l’allenatore. “Il Torino lo sappiamo com’è e come gioca, loro non sanno come giochiamo noi. Sono organizzati, si vede che si muovono all’unisono, siamo stati bravi noi a mettere dei granellini di sabbia nei loro meccanismi“.