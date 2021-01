Pioli in emergenza, rientra Tonali: la probabile formazione del Milan

La probabile formazione del Milan / Tate le assenze tra i rossoneri, Pioli può contare sul rientro di Tonali e sull’apporto di Leao in attacco.

La parola d’ordine in casa Milan è emergenza: anche contro il Toro Pioli dovrà ricorrere ai ripari per far fronte alle tante, troppe defezioni dovute a coronavirus e infortuni vari. Una situazione che i rossoneri si portano avanti già da giorni e che ha compromesso la sfida contro la Juventus ma ha comunque mostrato la capacità di adattamento e il carattere del Diavolo. E allora Pioli e il Milan dovranno fare di necessità virtù anche contro la squadra di Giampaolo contando su un unica certezza: la difesa. Davanti a Gigio Donnarumma, ci sarà infatti la retroguardia titolare. Con Kjaer e Romagnoli centrali, ai lati agiranno Calabria da un lato e Theo Hernandez dall’altro.

La probabile formazione del Milan: rientra Tonali

Tra le tante problematiche da gestire, Pioli può però contare su un rientro importante: quello di Sandro Tonali che, archiviata la squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare al fianco di Kessie. Davanti alla coppia chiamata a trascinare il Milan, agiranno invece Castillejo, Brahim Diaz e Hauge con Leao unica punta. Di seguito la probabile formazione del Milan contro il Torino.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim, Hauge; Leao; A disp. Tatarusanu, Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Dalot, Duarte, Colombo, Maldini. All. Pioli