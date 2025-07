Monaco-Torino, la diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sfida numero due ai francesi del Monaco. Alle 10.30 la gara tra i monegaschi e il Torino darà a Baroni l’occasione di testare anche chi ieri ha giocato meno o non ha trovato spazio. Ieri la sconfitta 3-1 ai danni di quella che è la squadra “titolare”: si sono visti in campo tutti i nuovi arrivati, ad eccezione di Ngonge rimasto a Torino. Segui in diretta Monaco-Torino su Toro.it.

Monaco-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 10.30

Monaco-Torino: il prepartita

Ore 9.45 Le squadre sono arrivate sul terreno di gioco e stanno svolgendo una serie di esercizi di riscaldamento per prepararsi per scendere in campo per l’inizio dell’amichevole in programma alle 10.30

Ore 08.30 Due ore al calcio d’inizio di Monaco-Torino, la seconda delle due sfide amichevoli in programma al centro sportivo dei monegaschi. Fra poco le squadre arriveranno a La Turbie, quartier generale del Monaco.

Monaco-Torino: dove vederla in tv e streaming

Monaco-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn: sarà possibile vedere la sfida, se in possesso di un abbonamento, attraverso Smart Tv, Tablet, Smartphone e dispositivi che supportano il servizio. La partita sarà trasmessa anche su Torino Channel ma disponibili solo per gli abbonati allo stadio la prossima stagione.

Monaco-Torino: le formazioni ufficiali

Torino: Israel; Biraghi, Ismajli, Coco, Dembelè; Ilic, Tameze; Aboukhlal, Sanabria, Cacciamani; Gabellini. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Popa, Masina, Vlasic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Lazaro, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Bianay Balcot, Liema Olinga, Politakis, Mullen. Allenatore: Baroni.

Monaco: Lienard, Balogun, Coulibaly, Embolo, Magassa, Mawissa, Michal, Minamino, Ouattara, Singo, Teze. A disposizione: Kohn, Cabral, Diatta, Ilenikhena, Salisu, Stawiecki. Allenatore: Hutter