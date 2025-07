Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Monaco-Torino: Israel dal 1′, Sanabria schierato tra i titolari

A pochi minuti dall’inizio della seconda amichevole tra Monaco e Torino, i granata hanno pubblicato sui propri canali ufficiali le due formazioni titolari che scenderanno sul campo del centro sportivo La Turbie. A differenza della sfida di ieri, Baroni ha deciso di puntare su Israel per difendere la i pali, e su Sanabria e Gabellini per guidare la squadra come punti di riferimento offensivi.

Monaco-Torino, le formazioni ufficiali

Torino: Israel; Biraghi, Ismajli, Coco, Dembelè; Ilic, Tameze; Aboukhlal, Sanabria, Cacciamani; Gabellini. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Popa, Masina, Vlasic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Lazaro, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Bianay Balcot, Liema Olinga, Politakis, Mullen. Allenatore: Baroni.

Monaco: Lienard, Balogun, Coulibaly, Embolo, Magassa, Mawissa, Michal, Minamino, Ouattara, Singo, Teze. A disposizione: Kohn, Cabral, Diatta, Ilenikhena, Salisu, Stawiecki. Allenatore: Hutter.