Monaco-Torino, la diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sfida ai francesi del Monaco. Alle 18 la gara tra i monegaschi e il Torino darà a Baroni l’occasione di testare la squadra in una partita di difficoltà superiore rispetto ai due precedenti test. I granata non avranno ancora a disposizione Ngonge, rimasto al Filadelfia per colmare il gap con i compagni, mentre tutti gli altri volti nuovi sono a disposizione. Dalla parte opposta ci sarà un ex come Singo, che a monte Carlo si è trasferito nell’estate del 2023. Segui in diretta Monaco-Torino su Toro.it.

Monaco-Torino: la diretta

24′ OCCASIONE per il Monaco. Dopo una prima conclusione verso Paleari, Kamara si avventa sulla respinta del portiere e mette il pallone in rete. Tuttavia l’attaccante è oltre la linea dei difensori e il gol viene annullato per fuorigioco

21′ Occasione per il Torino. Adams recupera palla e cerca l’imbucata in area per Vlasic che scivola al momento della conclusione e regala il pallone agli avversari

20′ Calcio di punizione del Torino nella propria area di rigore. Il Monaco prova la verticalizzazione ma Maripan fa buona guardia e riesce a recuperare il pallone

19′ Ismajli prova una percussione offensiva ma viene atterrato dagli avversari, sarà calcio di punizione per il Torino nei pressi della metà campo

16′ Il Monaco effettua una rapida serie di passaggi in nell’area di rigore del Torino e dopo il mancato intercetto del pallone da parte della difesa i francesi siglano il gol che vale la parità

16′ Gol del Monaco. i francesi pareggiano i conti

15′ Il Monaco prova a ripartire in contropiede dopo aver saltato il centrocampo granata, tuttavia la difesa temporeggia e forza l’attaccante avversario alla conclusione

14′ Baroni scalpita dalla panchina, continua a chiedere un pressin alto ai suoi giocatori per cercare di recuperare il possesso

12′ Il pressing alto del Torino mette in difficoltà i difensori avversari che regalano un calcio d’angolo ai granata

11′ Vlasic dopo aver perso palla riesce a conquistare un calcio di punizione importante che può permettere al Torino di respirare

9′ Il Monaco riesce a eludere il pressing del Torino con una fitta rete di passaggi, che permettono ai francesi di mantenere il possesso del pallone

8′ Il Monaco tenta di verticalizzare velocemente e trova l’imbucata giusta, l’attaccante si invola verso la porta ma Paleari sventa la minaccia

6′ Dopo una bella azione elaborata Anjorin riceve palla sulla fascia e realizza un ottimo passaggio per Gineitis che da pochi passi trova il gol

6′ GOOOOOL del Torino. Gineitis sblocca le marcature

4′ Il Torino recupera palla a centrocampo e Adams prova la conclusione senza esitazione. Il tiro termina però fuori dai pali del Monaco

3′ OCCASIONE per il Monaco. Il Torino perde palla nella propria trequarti e il Monaco recupera velocemente il pallone, dopo una serie di rapide combinazioni i francesi arrivano alla conclusione ma il tiro viene deviato in angolo

1′ Primo tiro per il Torino, Adams colpisce il pallone ricevuto da Pedersen ma il portiere sventa l’azione

1′ Il Torino inizia subito con un pressing alto che mette in difficoltà i francesi e permette ai granata di guadagnare il possesso

1′ Il Monaco batte il calcio d’inizio e da avvio all’amichevole

PRIMO TEMPO

Monaco-Torino 1-1: il Tabellino

Marcatori: pt 6′ Gineitis, pt 16’Biereth

Monaco-Torino: il prepartita

Ore 17.25 La squadra è in campo per il riscaldamento, nel frattempo sono state comunicate le formazioni. C’è Anjorin dal 1′, qualche cambiamento anche sulla trequarti rispetto all’ultima partita: c’è Gineitis con Lazaro e Vlasic. L’austriaco gioca dunque sulla destra, nella posizione già ricoperta la scorsa stagione.

Ore 17.05 Anche il presidente Cairo è a La Turbie per il match: per la prima volta in questo precampionato il patron granata assiste a una partita del nuovo Torino di Marco Baroni. Con lui anche il dt Vagnati.

Ore 16.00 Due ore al calcio d’inizio di Monaco-Torino, la prima delle due sfide amichevoli in programma al centro sportivo dei monegaschi (l’altra sarà domani alle 10.30). Fra poco le squadre arriveranno a La Turbie, quartier generale del Monaco. Una gara senza spettatori poiché le tribune sono inagibili a causa di lavori di ristrutturazione. Baroni proverà un undici il più vicino possibile a quello titolare mentre chi giocherà meno oggi scenderà in campo domani.

Monaco-Torino: dove vederla in tv e streaming

Monaco-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn: sarà possibile vedere la sfida, se in possesso di un abbonamento, attraverso Smart Tv, Tablet, Smartphone e dispositivi che supportano il servizio. La partita sarà trasmessa anche su Torino Channel ma disponibili solo per gli abbonati allo stadio la prossima stagione.

Monaco-Torino: le formazioni ufficiali

Torino: Paleari; Pedersen, Maripan, Ismajli, Masina; Anjorin, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. A disposizione: Donnarumma, Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Sanabria, Dembelè, Coco, Biraghi, Tameze, Biany Balcot, Gabellini, Liema Olinga, Politakis, Cacciamani, Mullen. Allenatore: Baroni.

Monaco: Majecki; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Golovin, Zakaria; Biereth, Brunner. A disposizione: Kohn, Abdul Karim, Cabral, Diatta, Ilenikhena. Allenatore: Hutter.