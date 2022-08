Monza-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inizia il campionato 2022/2023: allo stadio U-Power va in scena Monza-Torino, sfida inedita nel campionato di serie A essendo la squadra brianzola alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale alla stagione 2000/2001, in serie B: il Torino si impose per 3-2 al Brianteo grazie ai gol di Pinga, Ferrante e Semioli. Il calcio d’inizio della partita valida per la prima giornata di campionato è in programma alle ore 20.45: segui Monza-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Monza-Torino: il prepartita

Ore 19.20 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio U-Power di Monza. I giocatori sono scesi e hanno raggiunto l’interno della struttura per prepararsi a scendere in campo per il riscaldamento.

Ore 18.45 Monza-Torino è iniziata come peggio non poteva per la formazione granata. Alla vigilia della gara in casa granata è scoppiato il caso Lukic: il neocapitano, solleticato dall’ipotesi di cambiare squadra e con una trattativa per il rinnovo che si sta dilungando da settimane, non è partito insieme ai compagni per la trasferta in Brianza. Un vero e proprio ammutinamento a poche ore dall’inizio della stagione. Ivan Juric deve inoltre fare a meno anche dello squalificato Alessandro Buongiorno, degli infortunati Mergim Vojvoda e David Zima e aspetta ancora rinforzi in difesa e a centrocampo. La stagione del Torino non inizia certo nel migliore dei modi.

Monza-Torino: le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna . A disposizione: Di Gregorio, Pablo Marí, Antov, Donati, Caldirola, Barberis, Marrone, Colpani, D’Alessandro, Molina, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Wade, Ilkhan, Garbett, Segre, Lazaro, Vlasic, Pellegri. All. Juric

Monza-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Monza-Torino in diretta sarà trasmessa su DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti di tutti e 10 i match di Serie A per questa stagione ma pure per le prossime due, essendosi aggiudicata i diritti del triennio 2021-2024.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza-Torino: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45