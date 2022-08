Sintesi e commento di Monza-Torino: i granata chiudono meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie a un gol del neoacquisto Miranchuk

nostro inviato a Monza – Tra infortuni, giocatori fuori dal progetto e altri lasciati a casa perché desiderosi di cambiare squadra, come Lukic e Seck, Juric a Monza ha le scelte quasi obbligate: Adopo viene schierato come terzo di difesa a destra con Djidji al centro e Rodriguez a sinistra, Linetty affianca Ricci in mezzo al campo, con Singo e Aina sulle fasce, il neoacquisto Miranchuk affianca Radonjic sulla trequarti e Sanabria gioca come terminale offensivo. Il Torino scende in campo con la voglia di imporrare il proprio ritmo e il proprio gioco, lasciando da parte le vicende extra-campo delle ultime ore. Le prime occasioni sono tutte di marca granata con Sanabria che non arriva di un soffio alla deviazione su un cross sulla destra e Radonjic che sbaglia la misura del passaggio che avrebbe mandato Aina in porta. Il Monza prova a rispondere con una conclusione di Filippo Ranocchia che viene però respinta da Milinkovic-Savic mentre dall’altra parte, al 27′, Di Gregorio è costretto agli straordinari per deviare in angolo una conclusione in diagonale di Radonjic. Al 35′ il solito Ranocchia spaventa Milinkovic-Savic con una conclusione dal limite che termina di poco sul fondo. E’ il Toro però che fa la partita e al 43′ passa finalmente e meritatamente in vantaggio: Radonjic recupera palla nella trequarti avversaria, Sanabria tocca per l’accorrente Miranchuk che bagna l’esordio in granata con il gol dell’1-0.