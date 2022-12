La probabile formazione del Torino / Con Ilkhan a riposo, Vlasic appena rientrato e Pellegri ancora out, qualche scelta forzata per Juric

Mondiale finito ma prosegue la pausa, che vedrà il Torino impegnato nell’ultima amichevole in programma oggi. Questa volta è il turno del Monza, avversario che chiuderà definitivamente il 2022. Pochi dubbi per Juric, che dovrà fare i conti con qualche assente. Ilkhan resta infatti a riposo dopo l’uscita anticipata contro la Cremonese. Out anche l’infortunato Pellegri, che ha riscontrato un altro problema muscolare, oltre a Singo, Aina, Linetty. Vlasic invece, rientrato ieri, non sarà ancora a disposizione.

Toro, Ricci parte dalla panchina

Confermato il consueto 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali. Davanti a lui, il tridente formato da Djidji, Schuurs e Rodriguez per la difesa. Diversa invece la situazione a centrocampo. Il recupero di Ricci non basta a inserirlo tra i titolari: per lui pronto uno spezzone di gara. In campo dal 1′ Lukic e probabilmente la sorpresa Gineitis in mezzo, con Lazaro e Vojvoda sulle fasce. Sulla trequarti ancora Miranchuk e Radonjic, a sostegno di Sanabria.

Torino, la formazione anti-Monza

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Fiorenza, Gemello, Passador, Dembelè, N’Guessan, Buongiorno, Zima, Wade; Adopo, Bayeye, Antolini, Ciammaglichella, Ricci, Weidmann; Caccavo, Edera, Karamoh, Seck. All. Juric.

Indisponibili: lkhan, Vlasic, Garbett, Aina, Singo, Linetty, Pellegri.