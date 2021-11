Le parole di Mourinho dopo la vittoria della Roma sul Torino: ecco cosa ha detto il tecnico dei giallorossi

Così Mourinho ha commentato la vittoria della Roma: “I due difensori del Toro si allargano tanto e non era facile per noi. Difensivamente loro sono molto bravi, ma pensavo di poter fare un gol in più e respirare un po’. Questa vittoria mi fa più piacere che un 5-0, oggi eravamo in emergenza, tra Cristante e Veretout e poi Pellegrini. Perez ha fatto un lavoro incredibile, così come gli altri, Zaniolo, Mkhtaryan, sono molto contento perché è una vittoria del gruppo. Oggi è stata una partita diversa dalle ultime”. C’è feeling tra Zaniolo e Abraham: “Il feeling è iniziato fuori, c’è un gruppetto che sta sempre insieme, Abraham ma anche Karsdorp e altri, così Nico impara l’inglese (sorride, ndr), è bello quel gruppetto dentro un gruppo più grande”.