Ecco la moviola di Atalanta-Torino: gli episodi più discussi della partita in diretta. Arbitra Abisso, Mariani al VAR

Sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo ad arbitrare Atalanta-Torino, recupero della 20a giornata di Serie A 2021/2022. Di seguito la moviola in diretta della partita, con tutti gli episodi più discussi, soprattutto quelli che eventualmente richiederanno l’intervento del VAR. Nella sala video, stasera, comanderà l’arbitro Mariani, assistito dall’arbitro Mondin.

Atalanta-Torino: la moviola

17′ RIGORE PER IL TORO: filtrante di Praet per Pobega, atterrato da Toloi. Abisso fischia subito, netto il rigore

Secondo tempo

35′ RIGORE per il Toro. Sanabria entra in area e viene toccato da dietro da Freuler: Abisso non ha dubbi nell’indicare il dischetto e ammonire il centrocampista dell’Atalanta. Il Var non interviene.

20′ ANNULLATO un gol all’Atalanta. Hateboer segna il 2-1 ma il guardalinee segnala subito il fuorigioco. Posizione irregolare confermata dal Var.

16′ RIGORE per l’Atalanta. Rodriguez sgambetta in area Zappacosta, Abisso indica subito il dischetto nonostante le proteste dei giocatori granata.

3′ GOL REGOLARE DEL TORINO: Praet va via sulla destra e serve poi a Sanabria un pallone che è solo da spingere in rete. Dubbi sulla posizione di partenza del belga ma il Var conferma che la posizione è regolare. Gol convalidato.

Primo tempo