Atalanta-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Doveva giocarsi il 6 gennaio, come première del 2022: si gioca, invece, il 27 aprile, dopo che la giustizia sportiva ha per tre volte affermato che il Torino ha fatto bene allora a non partire per Bergamo, fermato dall’Asl a causa di un focolaio di Covid. La partita contro l’Atalanta, i granata la giocano dopo la bella e convincente vittoria contro lo Spezia, griffata dalla doppietta di Lukic. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.15, la diretta è qui su Toro.it.

Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 18.15 – Mancano due ore al calcio d’inizio, al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra i convocati del Toro c’è il gradito rientro di capitan Belotti e di Pobega, mentre ancora mancheranno Izzo e Mandragora, quest’ultimo fermato all’ultimo dalla febbre. C’è attesa per conoscere le formazioni ufficiali.

Atalanta-Torino: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. A disposizione. Sportiello, Rossi, Demiral, Pasalic, Cissè, Mihaila, Pessina, Boga, Miranchuk. Allenatore. Gasperini

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Anton, Aina, Ansaldi, Pobega, Seck, Pjaca, Pellegri, Belotti. Allenatore: Juric

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Atalanta-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.15

