Sanabria porta subito il vantaggio il Torino, poi la rimonta dell’Atalanta. Lukic su rigore manda le squadre al riposo sul 2-2

Finalmente si gioca Atalanta-Torino. Dopo il rinvio dello scorso 6 gennaio a causa dei tanti casi di Covid in casa granata, i tanti ricorsi dei nerazzurri che chiedevano il 3-0 a tavolino, è il giorno del recupero della 20a giornata. Rispetto alla formazione che sabato era scesa in campo contro lo Spezia, Juric fa solo due cambi: Aina al posto di Vojvoda, Praet anziché Seck. Confermato dunque Milinkovic-Savic tra i pali, così come Sanabria in attacco, nonostante in panchina sia presente anche Belotti, recuperato dall’infortunio così come Pobega.

Atalanta-Torino: il primo tempo

Il Toro parte subito forte e al 4′ passa già in vantaggio: Praet si invola sulla fascia destra e serve poi al centro un pallone che Sanabria, bravo nel tagliare davanti a Scalvini, deve solo spingere in rete. L’Atalanta però è viva e la risposta è immediata: Zappacosta va via a Singo, entra in area e viene sgambettato da Rodriguez. Calcio di rigore per l’Atalanta al 16′ che Muriel trasformi, nonostante Milinkovic-Savic avesse toccato con il piede il pallone. L’Atalanta prende coraggio e segna il 2-1 con Hateboer ma l’arbitro annulla per la posizione di fuorigioco dell’olandese, tre minuti più tardi (al 23′) il 2-1 valido lo segna De Roon dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Per il Torino sembra andare tutto storto, anche perché al 30′ Pjaca è costretto a lasciare il campo a causa di un problema al ginocchio e al suo posto entra Brekalo, invece la squadra granata si scuote e al 36′ Sanabria si procura un rigore (fallo di Freuler) che Lukic trasforma: è il gol del 2-2, risultato con cui si chiude un bel primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre.