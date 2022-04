Al termine di Atalanta-Torino 4-4, il vice di Gasperini, Tullio Gritti, si è molto lamentato dell’arbitraggio

Ai microfoni di Dazn, al termine di Atalanta-Torino 4-4, Tullio Gritti, il vice allenatore nerazzurro, ha così commentato il pareggio, lamentandosi dell’arbitraggio: “Pensavamo di poterla vincere. Sapevamo che il Toro ci avrebbe creato qualche problema come è stato, ma è stata una bellissima partita. Abbiamo preso un gol all’inizio dove forse c’era il fallo, anche se non siamo riusciti ad avere una ripresa da vicino. Djmsiti ci ha detto che è stato sgambettato, difficile pensare che uno cada da solo. Anche il rigore dopo mi sembra molto, molto tirato. Io sarei andato a rivederlo. Alla fine finisce sempre così, quest’anno ne abbiamo avute un po’ di queste situazioni, alcune passate sotto silenzio, forse perché siamo l’Atalanta, forse perché dà fastidio che siamo in alto. Però è così, dobbiamo andare avanti”.