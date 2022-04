Zima rovina una buona prestazione con due ingenuità pesanti nel finale di partita: le pagelle di Atalanta-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: poteva forse fare di più sul tiro di De Roon del momentaneo 2-1 dell’Atalanta. La conclusione dell’olandese era potente ma non particolarmente angolata. Non può invece nulla sulla rete di Pasalic e sui due rigori di Muriel (il primo lo stava anche per parare).

ZIMA 5: gioca una buona partita fino alla mezz’ora del secondo tempo, poi commette due leggerezze che costano caro al Torino. Prima lascia un corridoio dove Pasalic può inserirsi per segnare il 3-4, poi respinge con il braccio largo una conclusione di Muriel causando il rigore del 4-4. (st 40′ DJIDJI: sv).

BREMER 6,5: salva un gol con uno straordinario intervento in scivolata su una conclusione di Zapata a inizio secondo tempo. Per tutta la partita resta incollato al centravanti colombiano riuscendo a limitarlo al massimo. Altra prova più che buona del brasiliano.

RODRIGUEZ 6: Juric è riuscito a recuperarlo dopo il fastidio muscolare che aveva accusato contro lo Spezia e lo schiera sul centrosinistra al posto di Buongiorno. Il difensore svizzero è protagonista, in negativo, del fallo da rigore su Zappacosta che permette a Muriel di realizzare l’1-1: nell’occasione abbocca alla finta del terzino nerazzurro e lo sgambetta. Al 95′ evita il 5-4 immolandosi sulla conclusione di Zappacosta e facendosi perdonare l’errore del primo tempo.

(Continua a pagina 2)