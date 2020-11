Murru: “Oggi si poteva vincere. Abbiamo pagato i match ravvicinati”

Le dichiarazioni del difensore granata Nicola Murru dopo la sfida tra Torino e Crotone, terminata a reti inviolate

Reti inviolate tra Torino e Crotone, nell’ultimo match prima della pausa Nazionali. Ai microfoni di Torino Channel, Murru commenta così questo 0-0: “Questa partita con un po’ di fortuna in più si poteva vincere. Non ci è andata bene sul palo, una delle poche occasioni che abbiamo avuto. In fase difensiva comunque non abbiamo subito niente. Loro sono una squadra che si difende bassa, sapevano cosa fare con il pallone. Abbiamo pagato le tante partite ravvicinate: siamo stati poco lucidi e potevamo gestire meglio la palla e creare di più. Ora pensiamo alla prossima partita. Questa è l’ultima di un ciclo di sei partite. Alla lunga si paga sia sul piano mentale che su quello fisico. La pausa Nazionali? Chi resta lavora per arrivare pronto alla domenica. Sono contento per i miei compagni che sono stati chiamati in Nazionale.“.