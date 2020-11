Primo tempo / Torino-Crotone 0-0: neanche un tiro dei granata in 45 minuti - Toro.it

Torino-Crotone, il commento al primo tempo / Poche emozioni nei primi 45 minuti con i granata in balia degli ospiti e incapaci di tirare in porta

Per Torino-Crotone Giampaolo si affida all’11 che ha conquistato la prima vittoria stagionale contro il Genoa. Con un’unica novità in difesa: Vojvoda dal primo minuto al posto di Singo. Al contrario, nessuna novità tra i centrali dove il tecnico conferma la coppia Bremer-Lyanco lasciando ancora in panchina Nkoulou. A centrocampo confermato Rincon con Linetty e Meité ai lati mentre davanti Giampaolo punta ancora su Lukic alle spalle di Belotti e Verdi.

Torino-Crotone, il primo tempo

Ad iniziare meglio è il Crotone che ci mette appena 5 minuti a creare i primi brividi ai granata: Simy trova l’imbucata centrale, per fortuna è bravissimo Bremer a chiudere ed evitare il corner. Gli ospiti mantengono per larga parte del primo tempo il controllo della sfera e un pressing che mette in seria difficoltà il Torino, chiuso nella propria metà campo.

Bisognerà aspettare il 33′ per vedere un primo tentativo di conclusione dei granata con Belotti che viene murato bene dalla difesa avversaria. Trovare spazi per i padroni di casa sembra un’impresa titanica e prima del fischio dell’arbitro c’è solo più il tempo di un calcio d’angolo. Palla tesa in mezzo, la difesa del Crotone è attenta e spazza via scongiurando qualunque pericolo. Questo almeno per la squadra di Giampaolo. I due minuti di recupero, infatti, si giocheranno stabilmente nella metà campo granata dove il Crotone trova la prima vera palla gol del match. Bravo Sirigu a chiudere in angolo la conclusione di Pereira ma che fatica per il Toro. Finisce così il primo tempo: con un deludente 0-0 e la sensazione che il Torino abbia fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.