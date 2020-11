Le pagelle di Torino-Crotone: stecca Vojvoda, bene Lyanco, centrocampo inguardabile

Belotti è l’unico a darsi da fare in attacco, Lyanco e Bremer non commettono errori, male il centrocampo: le pagelle di Torino-Crotone

SIRIGU 6: la prima conclusione della partita è del Crotone nel recupero del primo. Attento il portiere, alza il pallone sopra la traversa.

VOJVODA 5: conferma il periodo negativo mostrandosi ancora una volta in grande difficoltà, stavolta contro un Reca che lo manda costantemente in tilt. Non solo va in difficoltà se pressato, ma riesce anche a perdere i più semplici dei palloni (st 21′ SINGO 6.5: si vede la differenza, sia in fase difensiva – salva tutto dopo un errore di Rincon – che in fase offensiva).

BREMER 6.5: Giampaolo continua a dargli fiducia e la coppia di centrali porta a casa la prestazione senza soffrire più di tanto.

LYANCO 7: ancora una volta titolare, e sempre col partner brasiliano come del resto nelle precedenti tre partite di campionato. Dietro è il più lucido. specie nelle situazioni in cui non serve di certo usare il fioretto.

RODRIGUEZ 5.5: meglio in fase difensiva rispetto al compagno sulla fascia opposta ma solo perché dalle sue parti il Crotone non ci prova quasi mai. Avrebbe più spazio per affondare, non lo fa praticamente mai (st 21′ MURRU 6: minore la pressione degli avversari nel finale, non commette errori decisivi)

