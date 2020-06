Nainggolan e il Cagliari pensano all'Europa: "Perché non sognare?" - Toro.it

Dopo Cagliari-Torino 4-2 ha parlato Radja Nainggolan, autore di un gol e di un’ottima prova nei rossoblu, al rientro dopo uno stop per infortunio

Non doveva giocare. Ma è rientrato per sua precisa volontà e ha fatto la differenza. Radja Nainggolan è intervenuto al termine di Cagliari-Torino 4-2, partita nella quale ha messo a referto un gol pregevole e ha offerto una prova importante: “Due giorni fa mi sono buttato dentro il gruppo perché me la sentivo, mi metto a disposizione dei miei compagni: è bello giocare con loro”. Sul lavoro di Zenga: “Ci ha istruito bene: perché non credere di poter fare un’altra striscia come nel girone d’andata?”. E infine: “All’Europa ci pensavo prima del momento di difficoltà. Ora perché non sognare? Sul futuro non so nulla. Se il presidente fa uno sforzo importante…”.