Davide Nicola, a fine partita, commenta il prezioso pareggio conquistato dal suo Torino sul campo della Lazio

Davide Nicola ha portato a termine l’obiettivo per cui era stato chiamato lo scorso gennaio: salvare il Torino. “Questa è stata la salvezza più complicata, chi conosce questo ambiente lo sa, abbiamo ottenuto quello che avevo detto all’inizio ai ragazzi. Siamo contenti ma dispiace esserci arrivati così, ma tra mille dinamiche e situazioni legate alle ultime partite siamo stati più in difficoltà. Siamo arrivati a Roma e abbiamo visto il Papa, la Lazio ha giocato alla morte e sono contento. Questa piazza ha passione e ardore, bisogna sempre avere equilibrio per rappresentare questi colori, ne abbiamo passate come è giusto che sia, non c’è salvezza senza sofferenza”.

Nicola: “Belotti è un giocatore straordinario”

Sulle emozioni di questa partita: “Sono stati bravi i ragazzi a concentrarsi dopo le due sconfitte, lasciando l’emozione sospesa. Ci siamo dati compiti semplici, serviva avere delle sicurezze per mettere in campo la prestazione”. Su Belotti: “Andrea ha dimostrato di avere capacità di sacrificarsi pur non essendo al top, credo sia un giocatore straordinario ed è chiaro che lui come Nkoulou, Bremer, arriva da un periodo di inattività dopo 20-30 giorni di assenza per Covid”.

“A parte lo stop per Covid, stavamo esprimendo un calcio veloce, abbiamo fatto bene anche dopo con la Juve, la Roma, il Bologna, il Sassuolo, siamo riusciti ad esprimerci. Abbiamo fatto un percorso da nono-decimo posto, serve sempre la partecipazione di tutto il gruppo”.