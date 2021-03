Davide Nicola, al termine di Sampdoria-Torino, ha commentato la sconfitta per 1-0 subita dalla squadra granata

Davide Nicola ha così commentato la sconfitta subita dal suo Torino sul campo della Sampdoria. “Stasera siamo molto arrabbiati anche se la partita abbiamo cercato di farla. Tra possesso palla, supremazia territoriali, giocate utili, oggi abbiamo fatto registrare i nostri migliori numeri. La differenza l’ha fatta il fatto che non riuscissimo a entrare nella zona di rifinitura, dove siamo stati meno abili di altre volte. Era la terza partita in una settimana ma dal punto fisico non si è visto. Il pareggio sarebbe stato sacrosanto”.

Nicola: “Il derby? Tutti possono fare punti ovunque”

Ancora sulla partita: “La partita di oggi andrà sviscerata con i giocatori, ma dobbiamo e vogliamo fare meglio perché i mezzi ci sono. Abbiamo incontrato una squadra che si è difesa con ordine, noi potevamo fare di più negli ultimi 25 metri. Pe noi diventa importante questa sosta perché ci permette di lavorare e recuperare tutti al meglio. Un punto oggi sarebbe stato meritato”.

Nicola poi ha parlato del derby con la Juventus: “Il derby? Io non so i problemi della Juventus, so che il Benevento ha vinto una partita che non era facile. E’ la dimostrazione che tutti possono fare punti ovunque”.