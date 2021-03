Al termine di Sampdoria-Torino 1-0, l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha commentato la vittoria della sua squadra

Al termine di Sampdoria-Torino, l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha così commentato la partita ai microfoni di Sky: “Abbiamo vinto, abbiamo fatto i 3 punti e abbiamo fatto il massimo per non subire gol. La contentezza è doppia. Il Torino non è l’ultima arrivata, ha pareggiato contro l’Atalanta che perdeva 3-0, ha fatto l’exploit contro il Sassuolo. Sapevamo di dover lottare su ogni centimetro in mezzo al campo”.

Ranieri: “La prima parte di partita è stata bella”

Sul campionato della Sampdoria: “Noi abbiamo fatto una prima parte di campionato molto bella, poi non è che stessimo giocando male ma non facevamo punti. Non mi piace attaccarmi alla fortuna o alla sfortuna. Ho detto ai miei che siamo stati per tanto tempo nella porta sinistra della classifica e dobbiamo tornare nella parte sinistra della classifica”.

Ranieri ha poi parlato del suo futuro: “Il mio futuro? Per parlare c’è sempre tempo. Andiamo avanti e cerchiamo di far bene, quando il presidente chiamerà vedremo”.

Infine, ancora sulla partita: “L’azione del gol? E’ tutto quello che non siamo riusciti a fare domenica scorsa a Bologna, dove abbiamo giocato anche meglio di oggi ma siamo tornati a casa con tre gol presi. La prima parte di partita è stata bella, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato”.