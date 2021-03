Lyanco si fa saltare nell’occasione del gol della Sampdoria, Belotti non sfrutta i cross di Ansaldi: le pagelle di Sampdoria-Torino

SIRIGU 6: incolpevole sul gol di Candreva, non è praticamente mai impegnato nel corso della partita da una Samp che specie dopo il gol pensa a difendersi. Solo nel finale deve chiudere su Keita.

IZZO 6: parte nella difesa a tre e chiude facendo il terzino quando il Toro passa a 4 dietro. Bravo nelle rare occasioni in cui la Samp si fa vedere dalle parti di Sirigu, si propone tanto in avanti (28′ SINGO 6: spinge nel finale ma si vede che non è ancora al top della forma)

LYANCO 5: Augello lo salta come un birillo nell’occasione dell’1-0. Avrebbe potuto aspettare l’avversario anziché andargli incontro tentando l’anticipo.

BREMER 6: dietro non concede nulla, si riscatta dopo la prestazione non sufficiente contro il Sassuolo di quattro giorni fa.