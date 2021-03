Sintesi e commento di Sampdoria-Torino, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A: decide Candreva

Un gol di Candreva nel primo tempo, tanto possesso del Toro ma risultato che rimane sull’1-0 maturato al 25′. Dopo la vittoria sul Sassuolo i granata si fermano a Marassi. Per la sfida di Genova, Nicola sceglie Gojak in mezzo al campo al posto di un Lukic in flessione nell’ultimo periodo, il serbo inizia dalla panchina. Davanti confermata invece la coppia formata da Sanabria e Belotti, con Zaza pronto a subentrare a gara in corso. Per i primi minuti la gara è equilibrata: a spezzare questo equilibrio è però Candreva al 25′. Sbaglia Lyanco, saltato da Augello, palla per Gabbiadini all’altezza del limite e servizio per l’ex Inter che davanti a Sirigu non sbaglia. Il Toro prova la reazione: prima un cross di Vojvoda che però finisce tra le braccia di Audero, poi un cross di Izzo su cui va Belotti in torsione non lasciando la palla a Gojak, ben piazzato sul secondo palo. Anche Ansaldi impegna la difesa con un paio di palloni scodellati in area, ma i blucerchiati riescono a sventare le minacce. In mezzo, al 35′, un legno colpito da Quagliarella: la conclusione dell’ex granata viene deviata da Ansaldi, finendo sul palo esterno. Il Toro chiude in attacco, pur non riuscendo mai a tirare in porta per tutti i 45 minuti: si va al riposo sull’1-0 per la Sampdoria.

Secondo tempo: a nulla valgono gli assalti del Torino

Torino e Sampdoria tornano in campo con gli stessi undici. I granata ripartono così come avevano chiuso, facendo possesso, spingendo, ma non riuscendo ad andare alla conclusione. E così al 14’ Nicola decide di cambiare: dentro Zaza e Verdi, fuori Vojvoda e Sanabria. I granata si mettono a quattro dietro, con Verdi e Gojak che fanno gli esterni e Zaza che va ad affiancare Belotti. Al 25’ in contropiede, Gojak sbaglia il passaggio per Ansaldi. Nuovo doppio cambio al 35’: fuori Gojak e Murru per Rincon e Gojak. Il Toro continua a pressare ma la difesa della Sampdoria riesce sempre a contenere i granata.