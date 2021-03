Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ventottesima giornata del campionato di Serie A: da qui alla fine della stagione ancora undici partite (dodici per i granata, che hanno ancora la sfida con la Lazio da recuperare). Sampdoria-Torino è occasione ghiotta per entrambe le squadre: quella di Ranieri a caccia di punti per allontanarsi dal gruppone che insegue la salvezza, quella di Nicola per guadagnare ancora punti sul Cagliari terzultimo. Per la sfida di Marassi, il Toro ha recuperato Baselli, assente mercoledì quando i granata hanno battuto il Sassuolo in rimonta nel recupero. Segui la diretta di Sampdoria-Torino su Toro.it.

Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 13 Si attende l’arrivo delle squadre al Ferraris: Sampdoria-Torino inizierà fra due ore circa. I pullman arriveranno tra le 13.30 e le 13.45, poi la consueta ricognizione prima di ritirarsi nello spogliatoio e prepararsi al riscaldamento. Nicola ha portato a Marassi anche Baselli, che ha recuperato dall’infortunio rimediato una settimana fa contro l’Inter al Grande Torino, però manca all’appello ancora Nkoulou, l’ultimo giocatore a dover rientrare.

Sampdoria-Torino: dove vederla in tv e streaming

Sampdoria-Torino in diretta sarà trasmessa su Sky Sport (canale 253 del satellite e 486 del digitale terrestre). La partita del Toro di oggi in streaming sarà trasmessa sulle piattaforme di SkyGo e NowTV.

Sampdoria-Torino: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A. Silva, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione. Ravaglia, Ferrari, Regini, Tonelli, Verre, Ankildsen, Leris, Thorsby, Damsgaard, Keita, La Gumina. Allenatore. Ranieri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Nicola.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15