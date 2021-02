Il commento di Davide Nicola dopo Torino-Genoa, partita terminata a reti inviolate tra le mura del Grande Torino

Ancora nessuna vittoria in casa per il Torino, che contro il Genoa strappa porta a casa il quarto pareggio consecutivo. Davide Nicola commenta così il match: “I ragazzi erano arrabbiati perchè non vedevano l’ora di strappare una vittoria. In realtà bisogna prima conseguire un’identità e fare un certo tipo di prestazioni, averle nel DNA. Avere la continuità in quetso campioanto è fondamentale. Per la gente un pareggio può valere poco ma per noi significa portare avanti la calssifica. Dobbiamo cercare di salvarci e per farlo dobbiamo essere pronti a raccogliere punti contro chiunque. Ogni cosa ha il suo momento di acquisizione, noi in questo momento siamo sulla strada per percepirci come una squadra che deve salvarsi. Con la continuità nelle prestazioni arriveranno anche i risultati. Contro il Genoa è stata una partita molto combattuta, lottata fino in fondo. Le due squadre si sono annullate a vicenda, cosa che si vede nelle occasioni prodotte. Per noi era importante trovare equilibrio nella fase di non possesso e da questo punto di vista sono soddisfatto. Oggi ho visto una squadra che è stata più squadra in una partita nervosa e maschia. Oggi non abbiamo preso gol e dimosta che è stato fatto un certo tipo di lavoro. Mi è piaciuta l’interpretazione di Rincon, Nkoulou e quella di Sirigu, che ultimamente poteva essere ritenuto non al meglio, ma ha dimostrato di essere invece sulla strada giusta. Se vi parlo sempre di gruppo sembr aun leit motiv. Il gruppo è formato da individui che stanno facendo il massimo. A livello di insimee possiamo migliorare. C’è ancora un lasso di tempo in cui pensiamo prima di aggredire, un pensiero latente. Noi vogliamo determinare però. Noi vogliamo reagire consapevoli che abbiamo le qualità per tirarci fuori da quest asituaizone. Il miglioramento sta nell’interpretazione. Con la continuità nelle prestazioni arriveranno anche i risultati”.

Nicola: “Dobbiamo fare più punti possibile”

Sul Toro: “Al Toro non manca qualità. Oggi abbiamo giocato contro la squadra più in forma del campionato, che sta subendo pochissimi gol. Riuscire a fare risultato è importante, non è un mistero che noi dobbiamo salvarci e dunque dobbiamo fare punti contro chiunque. Dobbiamo puntare a farne il più possibile, ma al momento dobbiamo percepire che siamo una squadra che deve salvarsi. Sanabria? Crediamo in lui ma non mi soffermo sulle assenze, altri giocatori possono essere determinanti Darà il suo contributo come i compagni. Sono soffisfatto di tutti oggi, anzi.. Oggi è stata una gara molto combattuta, con alcune situazioni che potevano essere sfruttate meglio ma i giocatori non devono essere schiavi del risultato, bensì maturare nelle proprie convinzioni. Anche oggi è stato uno scontro diretto. É chiaro che vogliamo ottenere il massimo possibile in ogni partita, ma non dobbiamo essere schiavi di questo pensiero. La fase di non possesso oggi è stata positiva, ma dobbiamo sicuramente migliorare la lettura di alcuni momenti della partita, migliorare nell’ultimo passaggio per creare di più. Allo stesso tempo però non dobbiamo perdere l’equilibrio in ogni situazione, sia nella nostra metà campo che in quella avversaria. Siamo sulla strada giusta, ma le parole non servono”.

Il tecnico granata: “Il debriefing deve suggellare i valori che ci devono contraddistinguere”

Sul cerchio che si fa dopo ogni partita: “Io lo faccio sempre in ogni situazione a prescindere dal risultato, poi è chiaro che i giocatori vengono più volentieri quando si vince. Si vorrebbe sempre vincere, ma non ce la fai se prima non hai dei requisiti. In quelle situazioni a fine partita cerchiamo coerenza con i messaggi del prepartita, è un debriefing a caldo che deve suggellare i valori che ci devono contraddistinguere. E’ una ricerca della coerenza tra quello che ci siamo detti in settimana e quello che abbiamo fatto in partita. Da quando ci sono io questa coerenza c’è stata. Poi è chiaro che in settimana si va a sviscerare quello che è successo. Noi sicuramente dobbiamo migliorare e crescere, comunque Bisogna giocarsi bene le partite. In queste quattro partite sfidavamo avversari competitivi in modo diverso. Credo in questi ragazzi, penso che se credono in loro stessi e in quello che stanno facendo ci siano più possibilità di arrivare al nostro obiettivo”.