Stavolta il Torino regge dal punto di vista difensivo, ma la mediana invece viene sovrastata da quella del Genoa: le pagelle di Torino-Genoa

SIRIGU 6.5: al 43′ del primo tempo con i piedi dice no a Czyborra, tenendo il risultato in parità, nella ripresa attento sul colpo di testa di Pjaca.

IZZO 6.5: conquistato il posto con il passaggio alla difesa a tre, del terzetto è il giocatore che ad oggi sembra intoccabile. La prestazione gli dà ragione, perché a dispetto della superiorità a centrocampo, il Genoa davanti ha meno spazi.

NKOULOU 6.5: confermato la prestazione fatta di luci e ombre sul campo dell’Atalanta. L’idea di Nicola di recuperarlo sembra dare ragione al tecnico, considerato che il camerunense oggi non commette errori.

BREMER 6: il Genoa gli porta bene e nelle sue rare sortite offensive, in occasione di calci piazzati, prova a rendersi pericoloso. Stavolta non buca la difesa rossoblù e dietro, quello era fondamentale, non si fa sorprendere.