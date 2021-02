Le parole di Salvatore Sirigu al termine di Torino-Genoa 0-0: “Nicola ci fa vedere ogni situazione con occhi diversi, questo ci aiuta”

Salvatore Sirigu è tornato decisivo e quest’oggi, anche con una sua parata decisiva, ha permesso al Torino di mantenere la porta imbattuta. Il portiere ha così commentato lo 0-0 con il Genoa ai microfoni di Torino Channel: “Oggi un po’ di frustrazione c’è perché arrivavamo da un periodo positivo, dove avevamo una carica mentale molto forte e una consapevolezza diversa: puntavamo ai tre punti. Quest’anno sta dimostrando che il calcio è imprevedibile, che le partite vanno giocate. Ci possono essere difficoltà che magari non ti aspetti prima o che ti aspetti ma in campo si vivono in maniera molto più pragmatica e si fa più fatica”.

Sirigu: “Questo è un gruppo di bravi ragazzi”

Sirigu ha poi parlato di Nicola: “Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che cerca di trarre il positivo di ogni situazioni e ci fa vedere il mondo con occhi diversi, questo ci aiuta tantissimo ad affrontare il quotidiano. E’ dura andare al campo e non avere la motivazione giusta o quei risultati che ti danno più serenità”.

Infine, sul gruppo: “Il gruppo c’è sempre stato, questo è un gruppo formato da bravi ragazzi. Dovevamo affrontare meglio, di petto, determinato situazioni quando i risultati non stavano arrivando. Adesso stiamo cercando di essere più realistici in quello che facciamo, ci stiamo aiutando l’un l’altro anche nel modo di gioco, che può apparire più sporco, meno bello da vedere ma in tante occasioni risulta più efficace”.