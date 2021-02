Le dichiarazioni di Davide Ballardini dopo Torino-Genoa, match terminato a reti inviolate tra le mura del Grande Torino

Il Toro non ferma il Genoa di Davide Ballardini, che porta a casa l’ennesimo risultato utile consecutivo. Il tecnico del Grifone commenta così il match: “Il Genoa prova a fare la partita. Ci sono poi delle difficoltà. Il Toro ha giocatori dig rande forza, personalità. Il Genoa prova a creare occasioni. In 3-4 situazioni siamo stati bravi con alcune palle gol chiare. Il Genoa sa soffrire, come oggi contro una squadra molto forte con giocatori molto fisici. Partita molto equilibrata. Il Genoa con umiltà è riuscito a dare fastidio al Torino. Ambizioni? Credo che ora sia necessario giocare sabato prossimo una buona partita. Sappiamo cosa ci aspetta. Ora tutte le partite sono impegnative. Noi dobbiamo fare bene sabato prossimo. Rovella? Oggi ha fatto una buonissima partita, di attenzione, quantità e qualità. Ha ancora tanto da imparare ma ha qualità e ha la serietà. Lui è un ragazzo straordinario, semplice e pulito. Da qui in avanti, non potrà fare altro che migliorare. è un bene averlo ora e per chi lo allenerà da qui in avanti.“.