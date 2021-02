Torino-Genoa, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Genoa è il primo degli anticipi del sabato della 22a giornata del campionato di serie A 2020/2021. La squadra granata è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa in questo campionato, l’ultimo successo all’Olimpico Grande Torino risale infatti proprio alla partita contro il Genoa (all’epoca allenato da Davide Nicola) della scorsa stagione: un 3-0 che permise alla formazione di Moreno Longo, di fatto, di conquistare la salvezza. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 15: segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Genoa: il prepartita

Ore 13.00 E’ una giornata molto fredda nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, si giocherà la partita tra il Torino e il Genoa. La squadra granata è ancora alla ricerca della sua prima vittoria tra le mura amiche che, nel caso arrivasse proprio quest’oggi, permetterebbe ad Andrea Belotti e compagni di restare sopra alla zona retrocessione (il Torino è al momento quartultimo). Per cercare i tre punti Davide Nicola può contare su quasi tutti gli elementi della sua rosa, l’unico assente è Antonio Sanabria: l’attaccante paraguaiano, nonché ex della partita, è infatti ancora positivo al Covid.

Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Verdi. Allenatore. Nicola

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Cyzborra; Pandev, Destro A disp. Behrami, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Melegoni, Onguéné, Scamacca, Pellegrini, Pjaca, Portanova, Shomurdov, Zapata. Allenatore. Ballardini

Torino-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Genoa, in diretta, sarà trasmessa da Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming della partita su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Genoa: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00