Sintesi di Torino-Genoa, partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato 2020/2021

Le scelte di formazione di Nicola ricalcano in parte quelle di Bergamo. Solo una differenza, la presenza di Ansaldi dal primo minuto al posto di Murru. per il resto c’è la conferma della squadra che ha pareggiato 3-3 contro l’Atalanta, a partire dal terzetto di difesa che stavolta non cambia. Ci sono infatti Izzo, Nkoulou e Bremer davanti a Sirigu, è confermato Mandragora in mediana così come Zaza e Belotti davanti, con Verdi che parte dalla panchina. Poche emozione nella prima parte del match: prima nota degna di essere riportata quella che riguarda la conclusione di Zappacosta, alta sopra la traversa, al 7′. Al 18′ Ballardini è costretto ad operare un cambio. Criscito dopo uno scontro di gioco non ce la fa (problema alla caviglia) a riprendere e per lui entra in campo Goldaniga. Piena barriera per Zajc al 24′, poi tre minuti dopo ottima l’occasione che capita a Belotti: ma su di lui recupera al meglio Goldaniga, che riesce col suo intervento ad evitare la conclusione in porta del Gallo. Ci prova la squadra di Nicola a farsi vedere, sfruttando una punizione di Ansaldi pur da posizione defilata, ma la difesa del Genoa è attenta e Perin può intervenire. Nel finale brividi per la difesa del Torino: Sirigu ci mette i piedi su Czyborra, lasciato colpevolmente solo nei pressi dell’area piccola.