Il commento del ds granata Davide Vagnati prima di Torino-Genoa, sfida valida per la 22^ giornata di Serie A

A pochi istanti dal fischio d’inizio, Davide Vagnati, ds granata, commenta il momento del Toro: “Quella di oggi è una partita molto importante, come quelle che verranno. Siamo in una situazione di classifica dove non ci possiamo più permettere di sbagliare. Se riuscissimo a fare un risultato positivo oggi vincendo, anche i pareggi precedenti assumerebbero un significato diverso.”.