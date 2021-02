Le parole del difensore Gleison Bremer nel prepartita di Torino-Genoa, match valido per la 22^ giornata di Serie A

Tutto pronto al Grande Torino, dove alle ore 15.00 si darà il via alla sfida tra i granata ed il Genoa. Bremer parla così del momento dei suoi: “Quella di oggi è una partita importante nella quale dobbiamo fare bene per trovare la vittoria. Il Genoa mi porta bene per i gol? Sto lavorando tanto per fare bene, ma il mio ruolo è difendere. Tutti i difensori della rosa hanno qualità, dobbiamo sapere cosa vuole il mister.“.