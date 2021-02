Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Ansaldi al posto di Murru. Mandragora schierato ancora titolare

Nessuna grande sorpresa per il Toro di Nicola in vista del Genoa. Il tecnico ha infatti confermato molti dei giocatori visti in campo con l’Atalanta. La novità più importante rispetto alla trasferta contro la Dea è il ritorno di Ansaldi al posto di Murru come esterno nel 3-5-2. Di nuovo nell’11 titolare invece Mandragora, conquistatosi il posto con una prestazione positiva alla prima chiamata. Davanti, ancora la coppia Zaza-Belotti, con Verdi e Bonazzoli che partono quindi dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Verdi. All. Nicola

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. A disp. Marchetti, Zapata, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Pellegrini. All. Ballardini