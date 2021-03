Le parole di Davide Nicola al termine di Torino-Inter 1-2, 27^ giornata di Serie A: ecco il commento dell’allenatore granata

Davide Nicola commenta la sconfitta per 1-2 del suo Torino contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico: “La prestazione è stata molto importante, questa è la dimostrazione che dopo una settimana di lavoro completo abbiamo ripreso ad esprimere i nostri concetti. Abbiamo avuto ordine e organizzazione, finalmente riuscendo a leggere le altezze di campo, con molta attenzione e qualità nelle uscite, soprattutto quando avevamo il baricentro basso. Abbiamo optato per non saltare sistematicamente la pressione dell’Inter attraverso una conquista dello spazio diretto, scegliendo invece il possesso e cercando di cambiare più volte il fronte del gioco. Dispiace per come è arrivata la sconfitta, per la qualità di un grande giocatore. A me interessa aver avuto la consapevolezza della prestazione, nonostante ci sia il rammarico per non aver portato via almeno un punto: queste sono le partite da fare per raggiungere il nostro obiettivo. E la partita di mercoledì (il recupero contro il Sassuolo, ndr) per questo sarà molto importante”.

“Sanabria? L’abbiamo preso perché crediamo in lui”

Nicola su Sanabria: “L’abbiam preso perché ci crediamo, ha la stessa responsabilità di tutti. Conoscendo le sue caratteristiche sapevamo che ci poteva dare una grande mano. Oggi per fortuna siamo riusciti a far assaggiare il campo a Belotti, e ci servirà nel prossimo futuro. Ma lo stesso è accaduto a Linetty e soprattutto a Bremer, che ha fatto una partita molto importante dopo 18 giorni di quasi inattività. La nostra intenzione è recuperare tutto mantenendo i nostri principi di gioco: possiamo arrivare a fare quello che abbiamo fatto oggi ancora meglio. Baselli? E’ un grosso dispiacere, perché arriva da un anno di inattività e si è dovuto fermare di nuovo, stava interpretando bene il ruolo: è un giocatore su cui puntiamo”.