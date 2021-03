Il difensore granata prima provoca il rigore, poi sbaglia nell’occasione del raddoppio, Sanabria al secondo gol di fila. Le pagelle di Torino-Inter

SIRIGU 5: riflessi lentissimi su Lautaro. Era un’azione leggibile dalla difesa e dal portiere granata, che invece è in ritardo sul numero dieci dei nerazzurri. Fino al quel momento era stato decisivo su Hakimi.

IZZO 4.5: bravo nell’anticipare Lautaro al 35′ del primo tempo, meno al 16′ della ripresa, quando stende il numero dieci dell’Inter in area provocando il calcio di rigore. Sul 2-1 non legge come dovrebbe il cross di Sanchez, lasciandosi sorprendere da ancora da Lautaro.

LYANCO 6.5 dopo nove minuti salva tutto correggendo il pasticcio di Vojvoda e anticipando Lautaro. Quello è un intervento che vale tanto quanto un gol, quello che poi si mangia al 28′, quando colpisce clamorosamente il palo sulla più grossa occasione granata del primo tempo.

BREMER 6.5: Nicola non ci pensa due volte a mandarlo in campo dal 1′, nonostante abbia pochi allenamenti sulle gambe. Ha il compito di seguire come un’ombra Lukaku e di mestiere porta a casa il duello.

VOJVODA 5: due errori nel giro di dieci minuti e il secondo sarebbe potuto costare carissimo. La partenza è horror ma in generale sembra sempre arrancare, ad ogni azione nerazzurra (st 44′ GOJAK SV)