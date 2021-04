Le parole del tecnico del Torino Davide Nicola nella conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sull’Udinese

Non potrebbe non essere soddisfatto Davide Nicola, che in conferenza stampa commenta così la vittoria del Torino sull’Udinese: “Non è ancora finita, non siamo ancora soddisfatti, il percorso sì, ci rende soddisfatti, ed quello che fa ben sperare“. Su De Paul: “Non è facile da bloccare, siamo stati bravi a limitarlo con un lavoro di squadra, basta poco per questi giocatori per trovare la giocata. Oggi mi rende soddisfatto la prestazione, siamo stati bravi a livello tattico, siamo stati lucidi. Oggi i nostri attaccanti hanno fatto un lavoro straordinario, sia chi è entrato che chi è entrato dall’inizio ha fatto bene, parlo di tutta la squadra”.

Su Bremer: “Gleison ha dei margini di crescita incredibili, ha un equilibrio dentro e fuori dal campo e questo lo aiuta. A parte lui è stato bravo Izzo, che non era al massimo della forma, doveva leggere certi movimenti e non era facile. Sono stati abili tutti, concentrati, non si sono fatti prendere dalla frenesia, la squadra ha dato una risposta importante. Archiviamo questa, arriva una partita molto importante, le partite spesso e volentieri si determinato sull’equilibrio nella lettura dei 95 minuti”,