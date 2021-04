Ai microfoni di Torino Channel, al termine di Udinese-Torino, Mergim Vojvoda ha commentato il successo della squadra granata

Anche Mergim Vojvoda ha commentato la vittoria del Torino sul campo dell’Udinese. “Siamo molto contenti perché questa vittoria era molto importante, non era facile ottenere perché l’Udinese ha fatto bene. Abbiamo fatto bene la fase difensiva, siamo stati bravi” ha dichiarato il terzino a fine partita ai microfoni di Torino Channel.

Vojvoda: “Nicola ha tanta energia e determinazione”

Vojvoda ha poi parlato di Nicola: “Nicola ha tanta energia e tanta determinazione, ci trasmette anche a noi questa energia positiva ed è importante perché adesso si vede che abbiamo più determinazione rispetto alle altre squadre. Con Giampaolo provavamo a fare un certo tipo di gioco ma ci mancava qualcosa, adesso siamo più determinati”.

Poi sul suo ruolo in campo: “La mia posizione in campo? A destra o a sinistra per me è uguale, voglio aiutare la squadra e sono contento di poter dare il mio contributo”.