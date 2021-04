Vojvoda e Ansaldi attenti in fase difensiva, Milinkovic-Savic tiene inviolata la porta: le pagelle di Udinese-Torino 0-1

MILINKOVIC-SAVIC 6: fa correre qualche brivido quando, nel primo tempo, non si intende con Buongiorno e permette a Molina di avere un’occasione d’oro. Si fa perdonare con due buone parate su De Paul e Llorente.

IZZO 6,5: da diverso tempo, ormai, è tornato a essere una certezza in difesa. Non sbaglia praticamente nulla ed è insuperabile per gli attaccanti avversari.

BREMER 7: ancora una volta gioca al centro della difesa e ancora una volta la sua prestazione è più che buona. E’ autore di alcune buone chiusure difensive ed è bravo anche ad allontanare dall’area diversi traversoni avversari.

BUONGIORNO 6: è sempre al posto giusto e questo gli permette di intercettare diversi palloni e interrompere molte azioni dell’Udinese. Nel primo tempo, insieme a Milinkovic-Savic, rischia però di combinarla grossa quando lascia un pallone in mezzo all’area che Molina calcia clamorosamente fuori.

