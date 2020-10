Nkoulou: “Stiamo migliorando, dobbiamo continuare a lavorare”

Il difensore del Toro Nkoulou dopo Torino-Cagliari 2-3: “Devo essere positivo e trasmettere questo ai miei compagni di squadra”

Contro il Cagliari il Toro non riesce a mantenere e proteggere l’iniziale vantaggio e incappa nella sua terza sconfitta consecutiva che Nkoulou commenta così: “Per me a livello tecnico, a livello di gioco stiamo migliorando, abbiamo fatto bene. E’ difficile perchè abbiamo bisogno di fare punti, solo questo. Ma stiamo lavorando e speriamo di vincere le prossime. I problemi? E’ un problema di gestione, dobbiamo capire quando andare piano per la gestione del risultato. Ma in generale stiamo lavorando per migliorare su tante cose“.

Il difensore: “Io sono positivo, credo in quello che facciamo”

Poi continua il Nkoulou: “Devo essere positivo, io sono positivo e credo a quello che stiamo facendo. Stiamo migliorando e devo trasmettere la positività ai miei compagni. Lavoriamo e quello che posso dire è che dobbiamo continuare a lavorare. E quando arrivano i punti è più facile. Vediamo come faremo la prossima partita e poi partita dopo partita andiamo su. Le pause? E’ meglio giocare. Quando perdiamo così, è meglio giocare per migliorare”.