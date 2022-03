Berisha dà sicurezza al Toro, per Ricci è un esordio convincente: le pagelle di Bologna-Torino, Serie A 2021/2022

BERISHA 6,5: sostituisce l’infortunato Milinkovic-Savic e, all’esordio stagionale in Serie A, fa una gran figura. Un paio di buone uscite, una facile parata su Hickey e anche una corsa con scivolata per impedire che Falcinelli si involi verso la porta.

DJIDJI 6: non è sempre impermeabile agli inserimenti degli attaccanti di casa, dalla sua parte. Sfiora il gol su angolo, lo ferma solo un volo splendido di Skorupski.

BREMER 6,5: il Bologna non ha un riferimento strutturato nella sua zona, almeno fino all’ingresso di Falcinelli. Il 3 controlla Sansone senza troppa difficoltà. A inizio partita si concede il lusso di una corsa forsennata a cercare il gol: percussione centrale e sinistro fuori.

RODRIGUEZ 6: Orsolini non è un cliente facile, lui lo gestisce spesso pressandolo centimetro per centimetro, anche superando la metà campo. Questo gli costa anche un giallo, per sua fortuna solo verso il finale di partita.

