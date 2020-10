Le pagelle di Sassuolo-Torino: Belotti incontenibile, Verdi sprecone - Toro.it

Sirigu poco attento in un paio di occasioni, Lukic promosso ancora una volta nel ruolo di trequartista: le pagelle di Sassuolo-Torino 3-3

SIRIGU 5: che succede a Sirigu? Dopo l’errore contro il Cagliari, oggi ne commette altri due con due uscite a vuoto su due traversoni provenienti dalla destra che per poco non portano ad altrettante reti del Sassuolo. Non è nella sua serata migliore.

VOJVODA 6,5: è sempre più a suo agio nella difesa del Torino. Spinge molto, creando diversi problemi alla retroguardia avversaria, e crossa nell’area neroverde diversi palloni interessanti. Suo anche l’assist per Linetty in occasione del gol che sblocca il risultato. A inizio ripresa riesce con il corpo a respinge davanti alla linea di porta un tiro a botta sicura di Chiriches destinato in rete. (st 17′ SINGO 6: riesce a contenere bene un avversario tosto e veloce come Boga)

BREMER 5,5: il cross di Berardi nel finale sembra poter essere di facile lettura per il brasiliano che invece si fa anticipare da Caputo che segna così la rete del 3-3. Il suo ritorno nella formazione titolare non è stato dei migliori.

LYANCO 6: dopo la brutta prestazione contro il Cagliari, Giampaolo gli ribadisce la propria fiducia schierandolo ancora nella formazione titolare. Il brasiliano è autore di una buona prestazione, almeno fino al momento del gol di Djuricic quando si fa trovare fuori posizione nel tentativo di mettere una toppa agli errori dei compagni.

RODRIGUEZ 5,5: nel primo tempo lo si vede in un paio di occasioni nella metà campo offensiva, con il passare dei minuti sparisce però dalla manovra limitandosi, con poco successo, alla fase difensiva. Appare in difficoltà contro Berardi (st 44′ ANSALDI: sv)

(continua a pagina 2)