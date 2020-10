Giampaolo: “La società mi è vicina. Oggi abbiamo giocato con fede”

Le dichiarazioni di Marco Giampaolo, tecnico granata, al termine di Sassuolo-Torino, terminata per 3-3 con la rimonta neroverde

Giampaolo commenta cos il pareggio in rimonta ottenuto contro il Sassuolo di De Zerbi: “Col Sassuolo giochi male perchè è la squadra che ha il miglior palleggio, la freddezza, le soluzioni per trovare la superiorità numerica in ogni zona. Il Toro ha giocato con fede. Mi è piaciuto per questo. Mi dispiace soprattutto per la mia squadra, che in questo momento ha bisogno di risultati e far passare un messaggio, per credibilità. La prestazione della squadra ha rinforzato gli argini. Partita di spessore e sacrificio. Belotti ha fatto una gran partita. Abbiamo sprecato in diverse situazioni ma prestazione importante. Mi spiace soprattutto per i ragazzi.”

Giampaolo: “Partita di strategia. Non c’è resistenza al lavoro che stiamo proponendo”

Ancora Giampaolo: “Sono stati bravi a capire i tempi, quando uscire e quando aspettare. É stata una partita di strategia. Sono tre giorni che la prepariamo così. Poi fa sempre la differenza. Quando ci siamo accordati per venire al Toro il tempo è stata la prima cosa che ho detto. E loro mi hanno rassicurato. Anche adesso mi sono vicini. Non ho notato nessun tipo di nervosismo. Lo sanno anche i calciatori, poi so che il tempo può essere una definizione astratta perchè nel calcio devi fare i punti. Non so prendere scorciatoie. Quel 5 dietro oggi lo è stato ma non mi piace. Il metro di giudizio sono i calciatori, con la prestazione che offrono la domenica. “.

Giampaolo: “Difesa a 5? É la prima volta in vita mia”

Sempre sulla difesa a 5: “Abbiamo consolidato metri, misure e spazi. Ma così abbiamo fatto due gol e ne abbiamo subiti due. è stata una rinuncia che in quel momento credevo fosse necessaria, perchè poi con Boga lì, se non lo affronti prima poi ti punta-. Avevamo Vojvoda ammonito. É la prima volta in vita mia che ricorro a questo tipo di difesa. In futuro cercherò di farlo sempre meno.

Oggi hanno mostrato fedeltà al lavoro che stiamo facendo. Non c’è resistenza al lavoro che stiamo facendo. Può portare a pensare ad una copertura dello spazio ed una marcatura diverse. É un modo di pensare differente. Loro erano abituati anche per caratteristiche a fare diversamente Alcune volte siamo a metà strada ma ci arriveremo anche con l’aiuto dei risultati.“