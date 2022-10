L’attaccante segna in Coppa Italia dopo la rete al Palermo, arrotondano il risultato i due difensori dopo il gol in apertura di Radonjic

MILINKOVIC-SAVIC 6: nonostante l’avversario non sia proprio di primissimo livello, il portiere del Torino è costretto più volte a intervenire. Bravo nel primo tempo a respingere il colpo di testa di Tounkara, bravo anche nella ripresa ad alzare sopra la traversa una conclusione di Beretta.

ZIMA 7: non aveva ancora trovato il suo primo gol con la maglia del Torino. Almeno fino a stasera. E’ il centrale ceco a segnare da azione d’angolo la rete del 4-0: un giusto premio a una buona prestazione a un periodo non semplice in cui ha giocato davvero poco.

SCHUURS 7: quando ne ha la possibilità scatta in avanti per andare a concludere l’azione. Prima tempo colpisce una traversa, ma era in offside, poi non viene servito a dovere da Radonjic ma il terzo tentativo è quello buono e dopo una bella combinazione con Vojvoda segna un gol da attaccante più che da difensore. Buona anche la sua prova dietro.

BUONGIORNO 6,5: torna a indossare la fascia di capitano e lo fa nel giorno in cui Torino riesce finalmente a tornare alla vittoria. Buona la sua prestazione difensiva dove riesce a limitare bene gli attaccanti avversari che gravitano nella sua zona.

(continua a pagina 2)