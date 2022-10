La conferenza stampa del tecnico granata Ivan Juric dopo la netta vittoria per 4-0 del Torino sul Cittadella

Al termine della partita contro il Cittadella, Ivan Juric ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Cittadella “Quando hai una punta forte, che attacca la profondità… Pietro continua ad avere problemi fisici, spero che per lui sia un nuovo inizio. Poi ci sono partite in cui puoi andare senza punte”. Queste le prime parole di Juric dopo il successo, 4-0, sul Cittadella. “Ho grande fiducia in Pietro, il derby non è stato giocato male, mancava l’ultimo riferimento. Pellegri non si era allenato per diversi giorni, non poteva giocare titolare”.

Juric: “Ilkhan? Ora vedo meglio Adopo”

“Il Cittadella è una squadra molto tosto che da anni gioca con questa modulo ed è difficile da affrontare. Gli abbiamo concesso qualcosina, a volte è anche giusto concedere e non prendere gol”.

Sulla formazione schierata in campo: “Ho cambiato i difensori a parte Schuurs, più Ricci e Pellegri. Io alla Coppa Italia ci tengo, è una competizione che spesso si sottovaluta ma adesso arriva già il Milan, se fai una grande partita e passi il turno diventa bello. Poi ci sono dei giovani che oggi hanno giocato, che voglio che entrino nella squadra”.

Su Ilkhan: “Perché non ha giocato Ilkhan? E’ una scelta tecnica, non è una bocciatura, in questo momento però vedo Adopo meglio Ilkhan. E’ un ragazzo del 2004 comunque, giovane, poi bisogna considerare che siamo una squadra bassa, anche questa fisicità che Adopo ha Ilkhan non ce l’ha”.

Sul gol arrivato da calcio d’angolo: “Sono contento che abbiamo segnato da un calcio piazzato, ci tenevo che arrivasse un gol da piazzato. Ci sono squadre che vincono spesso dai calci piazzati, noi non abbiamo grandi battitori, anche se Lazaro sta crescendo sotto questo aspetto. Ma sui piazzati siamo un po’ carenti”.

Sui difensori: “Abbiamo Rodriguez e Djidji che sono giocatori fantastici sotto certi aspetti, ma quelli che hanno giocato oggi possono essere il futuro. Buongiorno, Schuurs e Zima hanno una grande mentalità, devono crescere sotto certi aspetti ma spero possano essere il futuro del Toro”.

Juric ha poi parlato anche dei singoli: “Ricci deve ritrovare la forma ma sappiamo le sue qualità quali sono. Vojvoda ha fatto discretamente bene ma può fare meglio. Se hai un attaccante forte gioca l’attaccante forte, se non ce l’hai trovi altra soluzione, io sono di questa idea. Pellegri ha ancora qualche problema dovuto alle cicatrici, deve migliorare sotto certi aspetti ma spero che questo gol sia una ripartenza”.

Sui cori dei tifosi: “I cori dei tifosi se mi hanno fatto piacere dopo la delusione? A me viene da esprimere le mie sensazione, condividerle anche con voi. Poi la delusione a me passa, non mi resta. La sera del derby ero depresso, poi il giorno dopo era carico. Stasera ci sono stati cori per me e contro il presidente ma non era mia intenzione andare contro il presidente, ma ero arrabbiato prima con me stesso, poi cercavo altri colpevoli. Ma in certi momenti non dovete prendermi troppo sul serio”.

Infine su Singo: “Singo in certi momenti deve migliorare, deve riconquistare il suo posto. Aina sta facendo meglio in questo momento, a parte il mezzo errore dell’atra sera”.