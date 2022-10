Al termine di Torino-Cittadella, Pellegri ha così commentato la vittoria per 4-0 che ha consentito ai granata di qualificarsi agli ottavi di Coppa

Pietro Pellegri è stato uno dei protagonisti della vittoria per 4-0 contro il Cittadella, suo anche il secondo gol della formazione granata. A fine partita l’attaccante ha così commentato la vittoria: “Siamo entrati tosti e cattivi come vuole il mister, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana. E questa vittoria arriva nel momento giusto, visto che arriviamo da risultati negativi. Il mister è un grande allenatore e ci ha motivato tanto. Quando sto bene lavoro sempre al cento per cento, ho bisogno di trovare minuti ed i gol arrivano, come accaduto questa sera. Dicono che segniamo poco, ma nel calcio ci sono i periodi in cui non entra mai ma passano“.