Il duello di Udinese-Torino / Il portoghese di Sottil contro Pellegri: il granata ancora a secco in campionato

È di nuovo tempo di calcio per il Torino che, dopo la roboante vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella, si prepara ora alla prossima avversaria in campionato. È il turno dell’Udinese, squadra-rivelazione della stagione. Macchina da punti e da gol, il club ha scaltato la classifica conquistando un quinto posto a pari merito con la Lazio. Il merito è anche di uno dei pupilli di Sottil, Beto, in grado di rendersi decisivo in diverse occasioni. Lo stesso non si può dire degli attaccanti granata: il Toro sta infatti ancora aspettando Pietro Pellegri, che gioca nello stesso ruolo del rivale, ma senza la medesima efficacia.

Beto, una macchina da gol sotto al guida di Sottil

Ventiquattro anni e non sentirli per il portoghese di origini guineensi. Arrivato nel capoluogo friulano in estate dal Portimonense con la formula del prestito con obbligo di riscatto, non ci ha messo molto a dimostrare alla società di aver fatto la scelta giusta. Lo sblocco definitivo è arrivato infatti alla terza giornata contro il Monza e da lì non si è più fermato. Con già 5 reti all’attivo in campionato e un assist in coppa, Beto ha trascinato i compagni alla parte alta della classifica, mettendosi al quarto posto in quella dei marcatori di Serie A. Fisicità, velocità e qualità nel gioco aereo: non un avversario semplice per la difesa dei granata, che si prepara a contenerlo.

Pellegri, tra infortuni e poca continuità: ancora nessun gol in campionato

Divera è invece la situazione del Torino. Attacco in crisi e gol che faticano ad arrivare per gli uomini di Juric, poveri di attaccanti e costretti a ripiegare sui trequartisti nelle ultime partite. Ad occupare la stessa posizione in campo del portoghese, Pietro Pellegri, approdato sotto la Mole lo scorso anno per restarci. Tanta sfortuna e poca proattività per lui (nessun gol e un solo assist in campionato), spesso costretto a fermarsi a causa di infortuni. Un problema che ha costellato la sua esperienza di pause e poca continuità. La giovane età e i margini di crescita possono però far ben sperare, così come il gol realizzato in Coppa Italia. Il Toro lo attende e spera che la scintilla per accenderlo sia arrivata definitivamente.