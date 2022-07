Bene anche Horvath, autore dell’unico gol granata nel k.o. con i tedeschi. Da rivedere le prestazioni di Radonjic e Pellegri

Una prima sgambata dal risultato negativo per il Torino di Ivan Juric. C’era da aspettarselo, per valore e avanzamento nella preparazione dell’avversario. Contro l’Eintracht il Toro, in particolare nella prima frazione, ha messo in campo un atteggiamento aggressivo e propositivo. Una sorta di trait d’union con gli insegnamenti impartiti dal tecnico croato, maniacale nel lavoro che devono garantirgli i due giocatori di fascia. Che dire, sono stati proprio i due esterni a fornire le migliori sensazioni alla prima stagionale. Andiamo a scoprire chi sono i top e flop del Torino di questa prima uscita dell’annata 2022-2023.

Torino-Eintracht: i top

SINGO: ha già alzato i giri del motore. Qualche sgroppata che non aveva niente a che vedere con il precampionato. Per atteggiamento si è rivelato sicuramente tra i più pronti e vogliosi di incidere. Forse anche troppo, come nel caso della schermaglia che l’ha visto protagonista con Kostic a inizio della ripresa. Per lui è forse la stagione della verità. Quella in cui è chiamato a dimostrare maggiore continuità. Sta bene e dovrà rimanere così per tanto tempo. Buonissime impressioni

OLA AINA: Ad agonismo non si è risparmiato neanche l’esterno sul lato opposto. Aina è stato tra i più positivi in entrambe le fasi. Fino a qualche settimana fa (molto probabilmente ancora oggi) appariva fuori dalla cerchia preferita di Juric, si è reso molto utile in conduzione palla e in più ha anche fatto il suo in difesa, senza risparmiarsi qualche fallo volto a far rifiatare i suoi.

HORVATH: Subentrato nella ripresa, si è accesso come un lampo di genio. Il suo è il classico gol da cineteca, da giocatore di qualità. Un bellissimo tiro a giro, che dimostra fiducia nei propri mezzi. Juric lo sta utilizzando molto in questo precampionato e chissà che l’attenzione del mister non sia il motivo di tale lucidità.